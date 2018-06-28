В Санкт-Петербурге охранять Эрмитаж будут квадрокоптеры

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, нововведение хоть и экзотичным, но очень нужным. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».

Свою поддержку проекту оказали сотрудники Санкт-Петербургского государственного Университета гражданской авиации. Музей и ВУЗ настроены на долгое сотрудничество.