В России разрешили штрафовать граждан за ссылки на запрещенные сайты
Сегодня, 18:27Общество
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, узаконивающий наложение штрафов на лиц, делящихся в интернете ссылками на ресурсы, которые были внесены в список «запрещенных».
Закон вступит в силу через три месяца. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».
Обычных граждан за публикацию ссылок на запрещенные сайты станут штрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц — до 50 000 рублей, а юридическим лицам придется платить до 700 000 рублей.
Новый закон наделяет Роскомнадзор правом самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях. Ограничения являются своеобразным дополнением к закону об аномайзерах. Последний устанавливает ответственность для владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, и ресурсов за предоставление россиянам возможности заходить на запрещенные сайты.
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