В Башкирии протекание потолков во время капремонта неизбежно

Жители сёл Серафимовский и Кандры в Туймазинском районе, где проводится капремонт крыш пожаловались в соцсетях:

«После снятия кровли, у нас протекли потолки. Кто-нибудь контролирует работы? Неужели нельзя ремонтировать кровлю по частям?»

Мы обратились за ответом к представителю подрядчика ООО «СК Регионстройсервис» Александру Мальцеву, которое отвечает за работы:

– Полностью избежать протечек невозможно. В 2016 году при демонтаже старого покрытия плоской кровли с дома на улице Щербакова хлынул ливень. В результате протекли потолки в 20 квартирах. В 90 процентах случаев ущерб выражался в едва заметных подтёках. Через два месяца после полного окончания ремонта мы их отремонтировали. На это заложены средства. Такая практика применяется по всей республике.

В нынешнем году подтёки на потолках зафиксированы в нескольких квартирах села Серафимовского, в Кандрах. Недостатки устраним после окончания работ.

– Правда ли, что после демонтажа приходится подолгу ждать материалы. Дома стоят омываемые дождями?

– Не совсем так. Материалы были закуплены до начала ремонта. Это требование прописано в договоре подряда с НОФ "Региональный оператор РБ". С простоями боремся, но при порывистом ветре с дождём высотные работы запрещены. Случаются задержки и из-за вопросов по монтажу, которые решаются совместно с заказчиком и проектировщиком несколько дней. Влияет и человеческий фактор. Так, в селе Серафимском мы сняли бригаду в связи с нарушениями качества работ. Контроль у нас ежедневный и полмесяца простаивать рабочим никто не позволит. Но демонтаж всех деревянных и металлических конструкций, например, скатной крыши длится иногда более недели. При этом герметичность кровли нарушается сразу в первые часы работы.

Начальник отдела ЖКХ администрации Туймазинского района Айдар Гиниятуллин:

– Напомню, что после недавних законодательных изменений НОФ «Региональный оператор РБ» ужесточил отбор исполнителей работ. Аккредитацию и допуск к электронным торгам получают предприятия, имеющие производственную базу, соответствующих специалистов, страховой фонд, который можно использовать для устранения недостатков. Только после этого они допускаются до электронных торгов. Компания «Регионстройсервис» соответствует этим требованиям и зарекомендовала себя, как добросовестный подрядчик.

Хозяевам квартир напоминаю, что без возмещения ущерба пострадавшим региональный оператор, представители собственников жилья (домкомы) не подпишут акты готовности объектов капремонта. А значит, исполнитель работ не получит оплату. В Туймазинском районе еще не было случая, чтобы в «протёкших» квартирах не отремонтировали потолки либо не компенсировали ущерб.