В Африке появились колодцы имени Кул Шарифа, Салавата Юлаева и Батырши

Идея увековечить имена известных башкир и татар появилась у мусульманского блогера Расула Тавдирякова, сообщает «Реальное время». Он со своим братом Анваром на данный момент находится в Нигере с благотворительной миссией и уже не в первый раз.

По словам блогера, в свете того, как некоторые «шуты из Comedy Club называют батыров бандитами, нужно показать, что мы уважаем и чтим наших героев.

«Любое оскорбление в их адрес должно оборачиваться тем, чтобы мы сделали что-то позитивное для них, увековечив их имена», - рассказал он.

Во время торжественного открытия, Расуль Тавдиряков рассказал о заслугах этих людей, в честь которых были названы искусственные колодцы и попросил за них совершить молитвы. Гости из России также раздавали детям сладости.

Они надеются, что за этот праздник Аллах наградит покойных башкирских и татарских героев.

Источники воды построены в деревнях Вародо (Кул Шариф, Салават Юлаев), Боумба (Абдулла Алиев Батырша), Миллейдо (Гейдар Джемаль). Все они находятся на расстоянии 150 км от столицы Ниамей. Всего было построено 13 источников.

Также они купили солнечные батареи, которые должны быть установлены в мечети или подарены сельскому старосте. Так местные жители смогут получить электричество для освещения и подзарядки телефона.