Номера мобильных телефонов россиян могут привязать к паспорту

Необходимые изменения планируется внести в соответствующие законы. Об этом пишет RNS.

Авторами документа стали члены рабочей группы, занимающиеся цифровой экономикой. По мнению чиновников, структуры, предоставляющие населению России дистанционные услуги, должны иметь возможность устанавливать личности людей с помощью номера мобильного телефона. Здесь можно провести аналогию с биометрическими данными для клиентов банков.

Власти собираются создать в стране систему универсальных идентификаторов. Помимо телефонного номера за идентификатор можно считать электронную подпись, авторизацию в единой системе идентификации, аутентификации и биометрию.