Номера мобильных телефонов россиян могут привязать к паспорту
Власти Российской Федерации хотят получить возможность персонифицировать граждан по номерам их мобильных телефонов.
Необходимые изменения планируется внести в соответствующие законы. Об этом пишет RNS.
Авторами документа стали члены рабочей группы, занимающиеся цифровой экономикой. По мнению чиновников, структуры, предоставляющие населению России дистанционные услуги, должны иметь возможность устанавливать личности людей с помощью номера мобильного телефона. Здесь можно провести аналогию с биометрическими данными для клиентов банков.
Власти собираются создать в стране систему универсальных идентификаторов. Помимо телефонного номера за идентификатор можно считать электронную подпись, авторизацию в единой системе идентификации, аутентификации и биометрию.
Разработчики поправок пока не уверены в сфере применения идентификации по номеру телефона. Однако в «Мегафон», «Вымпелком» и МТС идею чиновников уже поддержали.