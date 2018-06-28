Мультяшки лучше: секрет успеха группы Gorillaz

В пятницу у виртуальных музыкантов выходит новый, шестой по счету альбом. Об этом 28 июня пишет газета «Известия».

Журналисты издания попытались выяснить секрет успеха Gorillaz. Группа была создана музыкантом Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. За 20 лет четверка нарисованных музыкантов совсем не постарела, в отличие от своих реальных прототипов.

До проекта Gorillaz Албарн пел в группе Blur, а Хьюлетт работал художником-иллюстратором. Именно Хьюлетт рисовал всемирно известный комикс Tank Girl («Девушка на танке»), повествующий о борьбе главной героини за выживание в постапокалиптическом мире.

Музыкант и художник были знакомы с 1990 года. В конце 90-х они рассорились со своими девушками и были вынуждены искать жилье. Живя в одной квартире друзья разработали образы Gorillaz.

Хьюлетт нарисовал виртуальных членов группы - клавишника и вокалиста 2-D, бас-гитариста Мердока, гитаристку Нудлз и барабанщика Расселла Хоббса. Албарн покинул группу Blur и собрал новую команду музыкантов.

Gorillaz стали смешивать разные стили, чем и привлекли к себе внимание слушателей. Первая пластинка группы появилась в 2000 году. Диск получил название Tomorrow Comes Today. Он содержал в себе самые разные композиции, написанные стиле хип-хопа, р-н-б и латинских ритмов. Даже сейчас этот альбом звучит современно.

По словам Джейми Хьюлетта, Gorillaz с самого начала задумывались как культурный комментарий на MTV. Все довольно серьезно, но в то же время в их песнях нет ничего настоящего. В клипах группы можно увидеть только нарисованных персонажей, а не реальных музыкантов.

На феноменальный успех Gorillaz повлияло и то обстоятельство, что группа создавалась в период появления в свободной продаже программ компьютерной анимации. Именно в то время получила распространение «виртуальная студийная технология» (VST) немецкой фирмы Steinberg, позволяющая создавать музыку на любом домашнем компьютере. Поющая анимация становилась популярной в мире. Некоторые ее персонажи стали очень известны.

По прошествии времени технологии усовершенствовались. Сейчас поющими нарисованными персонажами никого не удивишь. Несмотря на это Gorillaz продолжают оставаться на вершине успеха. Новый альбом группы наверняка надолго захватит верхние строчки хит-парадов.