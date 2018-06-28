Количество новорожденных в 2018 году в Башкирии уменьшилось

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Средний возраст матери при рождении первенца увеличился.
В январе-апреле 2018 года в Башкирии родилось 15267 детей, сообщили в правительстве республики. В 2017 году за тот же период на свет появилось 15883 ребенка.
Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на одну женщину, что на 8,8 меньше, чем два года назад.
Количество браков также уменьшилось в этом году. По сравнению с прошлым годом количество браков сократилось на 680. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился. Сейчас женины в большинстве случаев становятся матерями впервые после 25 лет. В 1990 году мамами становились в 23 года.
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