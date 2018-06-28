Количество новорожденных в 2018 году в Башкирии уменьшилось

В январе-апреле 2018 года в Башкирии родилось 15267 детей, сообщили в правительстве республики. В 2017 году за тот же период на свет появилось 15883 ребенка.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на одну женщину, что на 8,8 меньше, чем два года назад.