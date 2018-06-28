Банкам разрешили блокировать карты россиян без их ведома
Сегодня, 16:15Общество
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Президент Российской Федерации подписал поправки в законы, позволяющие банкам без предупреждения блокировать карты граждан.
Предполагается, что данная мера позволит снизить количество преступлений, связанных с хищением средств с банковских карточек россиян. Об этом пишет RNS.
Если банк посчитают, что перевод денег с карты осуществляется без ведома ее владельца, то операция будет остановлена, а саму карта заблокируют на два дня. Центробанк должен составить и опубликовать на своем сайте признаки, из-за которых оператор может посчитать, что операции с картой проходят без ведома клиента.
Банк России получает полномочия составлять и вести базу данных подобных случаев. Информация из базы может направляться операторам платежных систем и сотрудникам платежной инфраструктуры.
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