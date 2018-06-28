Банкам разрешили блокировать карты россиян без их ведома

Если банк посчитают, что перевод денег с карты осуществляется без ведома ее владельца, то операция будет остановлена, а саму карта заблокируют на два дня. Центробанк должен составить и опубликовать на своем сайте признаки, из-за которых оператор может посчитать, что операции с картой проходят без ведома клиента.