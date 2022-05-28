«Деньги могут зависнуть»: турагенты Башкирии рассказали о рисках остаться без отдыха

— У нас не было глубоких продаж на полгода, на 3-4 месяца вперед мы не продаем туры. Сразу же объясняем, что деньги могут «зависнуть» или рейс не состоится. Соответственно, в этом году у нас подобных случаев у нас не было. Сейчас бронируем только на ближайшее время. Сегодня улетают те, кто вчера забронировал, сообщили в туристической компании «Доплайн».