Башкирия войдет в федеральную систему учёта ТКО

Система будет содержать сведения об источниках образования мусора, местах их накопления, объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО, заключенных договорах и тарифах в сфере обращения с мусором.
Функции оператора ФГИС будет осуществлять публично-правовая компания «Российский экологический оператор».
Доступ к системе будут иметь федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в регионах и регоператоры по обращению с ТКО. На портале системы будет и открытая часть, содержащая информацию для граждан.
Информационная система создается в рамках национального проекта «Экология». Он предполагает наведение порядка в сфере обращения с ТКО, внедрение технологий раздельного сбора мусора и переработку вторсырья.