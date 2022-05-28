Башкирия войдет в федеральную систему учёта ТКО

Башкирия войдет в федеральную систему учёта ТКО
Башкирия войдет в федеральную систему учёта ТКО
28 мая, 12:36ОбществоФото: 1MI
Положение о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов утвердило правительство России.

Система будет содержать сведения об источниках образования мусора, местах их накопления, объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО, заключенных договорах и тарифах в сфере обращения с мусором.

Функции оператора ФГИС будет осуществлять публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

Доступ к системе будут иметь федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в регионах и регоператоры по обращению с ТКО. На портале системы будет и открытая часть, содержащая информацию для граждан.

Информационная система создается в рамках национального проекта «Экология». Он предполагает наведение порядка в сфере обращения с ТКО, внедрение технологий раздельного сбора мусора и переработку вторсырья.

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