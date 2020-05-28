Вахтовики из Башкирии устроили бунт в обсерваторе Татарстана

По информации журналистов, мужчины проходят там обсервацию с 22 мая, в тот день около 14:00 в здании сработала пожарная сигнализация, а затем кто-то начал бить окна.

Бунтовщики требовали выпустить их из здания, предположительно они были в состоянии алкогольного опьянения. Всего, по информации КП, на обсервации в «Ливадии» находятся сейчас 170 вахтовиков, среди них есть, помимо жителей Башкирии, уроженцы Тюменской и Омской областей.