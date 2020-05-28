В Уфе зафиксировано снижение цен на вторичное жилье

По его словам, в регионах России наступил переломный момент, когда цена на вторичное жилье изменила положительную динамику на отрицательную. Хусаинов отметил, что за последнеи 14 дней цены снизились в среднем на 01, – 0,2 процента, передает ТАСС.

Снижение, сообщил Хусаинов, отмечается в Уфе, в Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске, Тюмени. Екатеринбурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Саратове.

Хусаинов считает, что падение цен связано с ограничительными мерами и снижением покупательской способности. Многие сделки сейчас проводятся с существенными скидками. По его словам, бывают и случаи, когда трехкомнатные квартиры продают со скидкой 25-30%.