В России возобновили работу 90% нотариальных контор

По данным Федеральной нотариальной палате, к работе в России вернулись порядка 90% нотариальных контор. По Москве данный показатель достигает 80%.
Как сообщает газета “Известия”, ряд нотариусов пока не может приступить к работе, так как находится в группе риска по коронавирусу.
Также были организованы дежурные нотариальные конторы. Это помогло обеспечить услугами порядка 1,5 миллиона граждан, при том, что количество контор было сокращено на 65% в апреле. Общий валовый доход нотариусов в прошлом месяце упал на 70%.
Представители ведомства добавили, что нотариальная работа - одна из наиболее пострадавших в период коронавируса, так как сотрудники работают на условиях полного самофинансирования. Они не регистрируются в качестве предпринимателей, а также не могут заниматься другой деятельностью.
Самое прибыльное направление в условиях пандемии - это “цифровая” составляющая нотариальной работы. К примеру, сюда относится перевод документации в электронный формат с сохранением юридической силы, отправка документов в Росреестр и ФНС и пр.