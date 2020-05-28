В России возобновили работу 90% нотариальных контор

Как сообщает газета “Известия”, ряд нотариусов пока не может приступить к работе, так как находится в группе риска по коронавирусу.

Также были организованы дежурные нотариальные конторы. Это помогло обеспечить услугами порядка 1,5 миллиона граждан, при том, что количество контор было сокращено на 65% в апреле. Общий валовый доход нотариусов в прошлом месяце упал на 70%.

Представители ведомства добавили, что нотариальная работа - одна из наиболее пострадавших в период коронавируса, так как сотрудники работают на условиях полного самофинансирования. Они не регистрируются в качестве предпринимателей, а также не могут заниматься другой деятельностью.