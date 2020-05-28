В одном из общежитий в Уфе обнаружены инфицированные коронавирусом студенты

Сегодня, 28 мая, на совещании правительства Башкирии, вице-премьер Фанур Ягафаров рассказал о том, что в общежитии №3 Башгосуниверситета, то на улице Свердлова в Уфе, выявлены студенты, инфицированные коронавирусом.

По его словам, молодые люди сразу же были госпитализированы, их состояние удовлетворительное. болезнь протекает бессимптомно.

Все, кто контактировал с зараженными студентами, помещены в изолятор на карантин. Помещения, в которых они жили, а также общие места пользования и входные группы в общежитии продезинфицированы.

Фанур Ягафаров также рассказал, что на сегодняшний день в общежитиях вузов остались 5163 человека, из них 3479 - студенты, преимущественно приехавшие из других государств и других регионов на учебу, а также сироты. Постепенно их число уменьшается. Так, с 166 мая число проживающих в общежитиях снизилось на 300 человек.

Патрули, состоящие из добровольных дружинников и общественников, постоянно проводят обход студенческих городков и прилегающих территория, следят, чтобы не собирались многочисленные компании.