В минздраве Башкирии назвали самые пораженные коронавирусом города и районы на 28 мая

По-прежнему наибольшее количество больных коронавирусом в республике находятся на лечении в ГКБ №18 Уфы. 72 человека находятся во втором по степени зараженности COVID-19 городе Башкирии – Нефтекамске. Они под наблюдением медиков в городской больнице Нефтекамска. 67 человек – в уфимской РКБ Куватова. 62 человека лечатся в клинике БГМУ в Уфе, в ГКБ №8 в Уфе – 52 человека, в Салавате – 43, Кумертау – 42 человека, РКИБ Уфы – 40 человек, 36 человек находятся на лечении в стерлитамакской горбольнице № 2, 25 – в ишимбайской ЦРБ, 20 – белебеевской главной больнице, 16 – чишминской, 15 – верхнее-татышлинской, 14 – месягутовской, 13 – дюртюлинской.

По 10 человек наблюдаются в палатах бирской, туймазинской, верхнеяркеевской больницах, 8 пациентов с коронавирусом лежат в баймакской ЦРБ, по 7 – в мелеузовской и янаульской, 6 – в акъярской больнице