В Башкирии уже почти 4000 человек сообщили об укусах клещей

По последним данным, жалобы на укусы клещей поступили от 3943 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что данный показатель почти на 200 случаев превышает уровень прошлого года. Еще одна тревожная тенденция – около половины покусанных клещами – дети, их также почти на 300 случаев больше, чем было весной 2019 года.