В Башкирии уже почти 4000 человек сообщили об укусах клещей
28 мая, 11:08ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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С жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 3943 человека.
По последним данным, жалобы на укусы клещей поступили от 3943 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что данный показатель почти на 200 случаев превышает уровень прошлого года. Еще одна тревожная тенденция – около половины покусанных клещами – дети, их также почти на 300 случаев больше, чем было весной 2019 года.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в этом году с начала сезона проводилась обработка территории от клещей. Из обработанных 2080,1 га дол уфимской территории – 903,3 га. Планируется провести обработку еще на 4 тысячах га.
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