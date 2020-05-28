В Башкирии увеличилось количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом

На сегодняшнем совещании правительства Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил свежие данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По его словам, количество больных за прошедшие сутки увеличилось на 79 человек. Тем не менее, Забелин сообщил, что «коэффициент распространения у нас ниже 1, темп прироста составляет менее 5%».

Согласно данным министра, на сегодняшний день в стационарном лечении находятся 885 человек. Состояние здоровья 550 пациентов – удовлетворительное, в средней степени тяжести – 284, тяжелобольных – 50 человек.

На амбулаторном лечении – 1100 человек. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 1007 человек, из них 59 – за прошедшие сутки. К счастью, летальных исходов не зарегистрировано.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 700 человек с острой респираторной вирусной инфекцией и 50 человек с внебольничной пневмонией, - уточнил глава ведомства.

Также было озвучено, что 10 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 112 человек нуждаются в кислородной поддержке.