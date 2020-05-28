В Башкирии школьных поваров отправят на стажировку в правительство

В пресс-службе региона уточнили, что планируется организовать взаимную стажировку школьных поваров и поваров из правительства, чтобы и те, и другие попробовали себя в новых условиях.

С таким предложением Назаров выступил после доклада председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, который пояснил, что в скором будущем оценивать питание в социальной сфере будет специально учрежденное управление социального питания. Цель управления – повысить качества питания в учреждениях социальной сферы.