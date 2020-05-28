В Башкирии школьных поваров отправят на стажировку в правительство
28 мая, 11:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: сайт правительства Башкирии
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С предложение организовать взаимную стажировку выступил первый вице-премьер Андрей Назаров.
В пресс-службе региона уточнили, что планируется организовать взаимную стажировку школьных поваров и поваров из правительства, чтобы и те, и другие попробовали себя в новых условиях.
С таким предложением Назаров выступил после доклада председателя госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, который пояснил, что в скором будущем оценивать питание в социальной сфере будет специально учрежденное управление социального питания. Цель управления – повысить качества питания в учреждениях социальной сферы.
Гусев сообщил, что в 2019 году провели 5,3 тысячи исследований качества и безопасности пищевой продукции, забраковано было 27,2 процента проверенной пищи.
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