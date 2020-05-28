В Башкирии оперативники закрыли незаконно работающее заведение

Во время обыска сотрудники МВД изъяли документы, деньги и оборудование. Заведение обнаружили на улице Строителей в Нефтекамске.

Предварительно известно, что к организации нелегального клуба причастны пятеро местных жителей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр.