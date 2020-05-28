В Башкирии оперативники закрыли незаконно работающее заведение
28 мая, 14:56ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Игорное заведние было обнаружено в Нефтекамске, полицейские и следователи провели обыски. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Во время обыска сотрудники МВД изъяли документы, деньги и оборудование. Заведение обнаружили на улице Строителей в Нефтекамске.
Предварительно известно, что к организации нелегального клуба причастны пятеро местных жителей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр.
Официально заведение работало как букмекерская контора, и при появлении представителей правоохранительных органов на мониторы вывели трансляцию спортивных матчей. В настоящий момент изъятая оргтехника передана на экспертизу криминалистам МВД.
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