В Башкирии количество безработных может достигнуть 100 тысяч человек
28 мая, 14:09ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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О неприятном прогнозе в рынке труда сообщила вице-премьер правительства региона Ленара Иванова.
На сегодняшнем совещании в правительстве региона вице-премьер республики Ленара Иванова рассказала о ситуации в рынке труда Башкирии. По ее словам, в ближайшее время количество безработных может дойти до отметки 100 тысяч человек.
- По социальным выплатам от 3 до 7 тысяч рублей тоже очень большой поток идет, и там все очень сложно, потому что надо везде запрашивать данные. Но мы все равно стараемся, удар держим, работа продолжается, нигде никаких сбоев нет, - отметила Иванова, рассказывая о текущей деятельности Центров занятости и других социальных служб.
По словам Ленары Ивановой, до 15 июня власти республики создадут возможность обучения безработных в различных колледжах региона.
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