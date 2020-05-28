В Башкирии количество безработных может достигнуть 100 тысяч человек

На сегодняшнем совещании в правительстве региона вице-премьер республики Ленара Иванова рассказала о ситуации в рынке труда Башкирии. По ее словам, в ближайшее время количество безработных может дойти до отметки 100 тысяч человек.

- По социальным выплатам от 3 до 7 тысяч рублей тоже очень большой поток идет, и там все очень сложно, потому что надо везде запрашивать данные. Но мы все равно стараемся, удар держим, работа продолжается, нигде никаких сбоев нет, - отметила Иванова, рассказывая о текущей деятельности Центров занятости и других социальных служб.