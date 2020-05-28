В Башкирии девять больниц закрыты на карантин

На сегодняшний день в Башкирии девять медицинских учреждений закрыты на карантин. Об этом сообщил исполняющий обязанности управления Роспотребнадзора по Башкирии Венер Изикаев.

Так, ограничительные мероприятия введены в Ирандыкской амбулатории Баймакской ЦРБ, в терапевтическом отделении №3 Иглинской ЦРБ, хирургическом корпусе больницы №1 города Стерлитамак, провизорном отделении в Кушнаренковской ЦРБ и психиатрическом отделении Белебеевской городской больницы.