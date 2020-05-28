Участники изнасилования девушки-дознавателя в Уфе вновь произнесут последнее слово

Сегодня, 28 мая, в Верховном суде Башкирии прошли прения сторон в рамках рассмотрения апелляционных жалоб по резонансному делу об изнасиловании девушки-дознавателя, которое было совершено осенью 2018 года в здании отдела миграции Уфимского районного управления полиции.

В суде выступили представители гособвинения и защиты обвиняемых и потерпевшей. Выступления подсудимых с последним словом состоятся 3 июня, тогда же может быть вынесено и решение суда.

Напомним, суд приговорил бывших начальника райотдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского райотдела полиции Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, а начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука – к 6 годам лишения свободы.

Подсудимые по-прежнему настаивают на своей невиновности и вместе с адвокатами подали апелляционные жалобы с просьбой отменить приговор. Все они на данный момент уже уволены из органов.

Помимо этого, свою жалобу также подал и гособвинитель, который считает вынесенный приговор чрезмерно мягким. В суде прокуратура просила назначить наказание в размере 9 лет лишения свободы.

Изнасилованная девушка-дознаватель и ее адвокат также подали апелляционную жалобу на приговор Кировского районного суда Уфы, который в конце прошлого года определили наказание для трех полицейских экс-начальников, обвиненных в изнасиловании подчиненной. Предметом их недовольства стал, в частности тот факт, что все трое подсудимых до сих пор не лишены полицейских званий. Ест также претензии к техническим ошибкам, допущенным в тексте судебного вердикта. Например, там было указано, что подсудимые находились под домашним арестом с 31 октября 2018 года, но на самом деле суд поместил их под домашний арест только через полгода после задержания, а до этого они содержались в СИЗО.