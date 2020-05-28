3000+: Число заболевших коронавирусом в Башкирии преодолело психологическую отметку

Сообщается, что за прошедшие сутки выявили 79 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Нарастающим итогом в республике в настоящий момент зарегистрировано у 3021 жителя региона.

По информации портала СтопКоронавирус.рф, новых погибших от COVID-19 не зарегистрировано. Таким образом, число скончавшихся от коронавируса составило 18 человек. Последней, 18-й жертвой была признана медсестра из Белебея Елена Никонорова.