3000+: Число заболевших коронавирусом в Башкирии преодолело психологическую отметку
28 мая, 13:07ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о количестве выявленных больных с COVID-19 по состоянию на 28 мая.
Сообщается, что за прошедшие сутки выявили 79 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Нарастающим итогом в республике в настоящий момент зарегистрировано у 3021 жителя региона.
По информации портала СтопКоронавирус.рф, новых погибших от COVID-19 не зарегистрировано. Таким образом, число скончавшихся от коронавируса составило 18 человек. Последней, 18-й жертвой была признана медсестра из Белебея Елена Никонорова.
По всей России число заболевших коронавирусом за сутки также снизилось и составило 8 371. Всего зарегистрирован 379 051 человек с ковидом.
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