Системный сбой: как из больницы Сибая выписали пациента перед визитом главы Башкирии

После прошлой статьи про пациента Сибайской центральной городской больницы Ильдара Ишалина, который, будучи наполовину парализован, сумел защитить свои права, мы были уверены, что теперь-то, после того, как к его лечению подключились руководитель Национальной медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова и главный внештатный невролог минздравва РБ Мансур Кутлубаев, дела Ишалина пойдут на поправку.

Ильдару пообещали, что если результаты повторного теста будут отрицательными, его переведут в неврологическое отделение больницы и займутся его инсультом и, что самое важное, реабилитацией пострадавшего организма (подробнее прочитать про историю борьбы Ильдара за здоровье и жизнь можно здесь).

Однако на деле все произошло иначе. Человека, который сам не может ходить, просто выписали домой, где он, по сути, остался без помощи.

— Написали мне в выписке принимать самый дешевый препарат каптоприл, еще что-то подобное и отправили с глаз долой. Написали заниматься ЛФК. А как мне это делать? Мама у меня старенькая, она даже не может мне помочь с кровати встать. А я рассчитывал, что в неврологии начну понемногу заниматься со специалистами, массаж, ЛФК, ногу и руку разрабатывать. Мстят они мне, что ли, за то, что жаловаться начал? Или испугались, что Хабиров во время визита в Сибай в больницу заедет и вдруг со мной там пообщается? Но ведь он к ним все равно не заезжал, — такое невеселое сообщение прислал нам в редакцию на днях Ильдар Ишалин.

— Да что же это такое там творится! — поразились мы. — Что же это за больница такая в Сибае, в которой так запросто избавляются от пациентов, нуждающихся в срочной помощи?!.

Не так давно мы открыли рубрику под названием «Неблагоприятный фон», в которой изучаем наиболее «фонящие» муниципалитеты, предприятия и учреждения, по поводу которых поступает много жалоб от населения. Сибайская горбольница оказалась словно специально создана для этой рубрики.

Прежде всего, мы без труда выяснили, что по результатам прошлогоднего исследования, проведенного минздравом Башкирии, в Сибае оказался самый высокий в регионе показатель жалоб на 10 тысяч населения. Он составил 25,9. Даже в миллионной Уфе оказалось меньше — 24,4, не говоря уже про другие города, в которых живет гораздо больше народу. Таковы были результаты проверки по итогам первого полугодия 2019 года. И это при том, что на протяжении всего первого полугодия в Сибае работали бригады медиков из Уфы, помогая горожанам прийти в себя после экологической катастрофы на местном карьере, когда весь город был долгое время окутан вредным смогом. Отметим, что при подсчете жалоб в рамках вышеупомянутого социологического исследования учитывались жалобы только на работу местных медиков, представленных в городе главным образом сотрудниками горбольницы.

Как сложилась ситуация с жалобами во втором полугодии прошлого года и в начале текущего года, минздрав РБ пока не отчитался. Чтобы прояснить ситуацию, мы решили просто промониторить соцсети — группы «Подслушано в Сибае» и «Черный список Сибай» в соцсети «ВКонтакте». Результат оправдал ожидания — только в двух группах мы насчитали более 30 жалоб на работу специалистов Сибайской ЦГБ и персональные претензии к главному врачу клиники Радику Надыргулову, которые он в основном игнорировал либо «отмечался» шаблонными отписками.

С начала 2020 года ситуация не изменилась — 26 постов от возмущенных пациентов и их родственников только в тех же группах соцсетей. И, судя по их содержанию, речь идет не о каких-либо ЧП или иных нештатных ситуациях. Люди жалуются на бездушие и некомпетентность медиков Сибайской ЦГБ, и это уже напоминает системную проблему.

Приведем только некоторые, наиболее характерные, обращения пациентов.

«Чем там вообще врачи занимаются?»

Это сообщение датировано июлем прошлого года. Его автору, судя по содержанию, так и не помог никто, кроме магнитогорских специалистов. В Сибае же один их медиков помог разве что… советом ехать за медпомощью в соседний регион. Стилистика автора сохранена.

«Когда начала болеть, пошла в нашу поликлинику, с трудом попала к врачу-неврологу, она, не смотря и не проверяя меня, назначила лечения. Проколола я эти уколы — бесполезно.

Приехав с вахты, я в очередной раз пошла в поликлинику и начала просто требовать посмотреть меня. И вроде всё - начали лечить, назначили рентген позвоночника, отправили к гинекологу, проктологу, хирургу. Всё прошла и назначили лечение, я лечилась, ходила в физкабинет, но улучшений нет, брала больничный.

В очередной раз я поехала на работу на вахту, и тут меня скрутило! Я лежала без всякого движения, думала, что всё, парализованная останусь… Приехали родственники, меня забрали с больницы с открытым больничным листом. По приезду мне нужно было идти на приём к врачу, меня повезли, но, как всегда, «у нас приёма нет»… Мне на тот момент было до лампочки, что будет дальше, я от боли разговаривать не могла и тем более что-то доказывать.

Отправили меня к участковому врачу, она приняла с недовольным видом… В итоге я попала к неврологу по записи только через 17 дней (!!!) Зашла к врачу с сестрой, и она за меня всё говорила. Меня отправили делать КТ, тут медсестра сказала, что КТ не работает… Надо в Баймак ехать, мы в шоке… С боями выбили направление в стационар… Берём вещи, идём… Мест нет… Спрашиваем — когда место будет? Нам — через неделю узнавайте и до свидания, не мешайте работать! Потом один врач (пока не буду писать фамилию) говорит — вам бы в Магнитку ехать и МРТ платное сделать, и нейрохирурга пройти… Поехала в Магнитку, где мне нейрохирург сказал: «Что там ваши врачи вообще делают, чем занимаются? С вашим диагнозом в течение 3-х или 4-х дней нужно было делать операцию, а так я только вам смогу удалить грыжу, но не обещаю, что всё восстановится. Упущено много времени, а диагноз — позвоночная грыжа. Но она ушла не как обычно в сторону, а перекрыла нервы, которые отвечают за работу внутренних органов. В Магнитогорске меня прооперировали…

Привезли в Сибай, и здесь ещё одна новость: видите ли, у меня затянувшийся больничный лист, и ну оооочень большой контроль не за моим здоровьем и только на бумаге (больничном). По назначению магнитогорского врача мне был прописан массаж на ноги до пояса, чтобы разработать мышцы ног и ягодиц. И что вы думаете? Мне наши врачи, не поднимая головы, пишут и озвучивают, что массаж я должна делать сама себе… Я еле ухожу в шоке, так как мне нельзя сидеть 4 месяца и стоять не больше 20 минут… В очередной день пришла на комиссию по больничному листу, я их умоляла, чтобы не закрывали мне больничный лист, но это было бесполезное дело. Я говорила, что только что почти с операционного стола… Мне — отказ с ухмылкой…

Пришлось уволиться с работы без средств к существованию, на жизнь… О том, чтобы продолжить лечение, и речи не могло быть (денег нет), а в больницу не кладут… У меня началось ухудшение — дисфункция тазового органа. Пробилась на приём, тут врач сказал собрать документы на инвалидность, А прежде чем начать собирать документы, надо лечь в стационар, но мне там вновь отказали… И самое интересное — я в день не меньше 4-х раз ставлю катетер, чтобы моча не задерживалась, чтобы не было осложнений на почки, и без подгузников на улицу ни шагу… Вот так я и существую… Пробовала поговорить с главврачом — бесполезно. Он даже не слушает, сидит довольный, копается в телефоне… Извините, что много текста, боюсь и хочу ещё пожить. Мне всего 45 лет».

И еще одна история, автора которой, возможно, уже нет в живых, она датирована также летом прошлого года.

«Ночью приехал из Уфы, где поставили и подтвердили диагноз — онкология… В Сибае ходить к врачам было бесполезно, за 17-20 обращений — лишь шаблонное ОРЗ и воспаление лёгких под диктовку руководителя. Уфимские доктора объяснили, что время для лечения уже утеряно… Обращаюсь к одному „товарищу“ с фамилией на букву „Н“, когда мои дни будут сочтены, мы обязательно с тобой встретимся, и наше „общение“ будет очень быстрым, я человек гуманный… Я не отниму у тебя много времени, и не буду даже слушать тебя. Так как и ты не слушал меня и бездействовал в своей воображаемой короне. Данный пост посвящён лишь одному человеку, который его обязательно прочтёт и перечитает несколько раз. Я все решил, моё решение окончательное. Уже скоро».

«Игра на публику»

Целая серия обращений горожан посвящена работе руководства Сибайской горбольницы с обращениями граждан.

«Наш горожанин, после традиционного игнорирования своего заявления Надыргуловым, был вынужден обратиться в Росздравнадзор РБ и ТФОМС РБ (Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан). Вышеуказанные структуры нашли множественные нарушения в работе ЦГБ города Сибая и конкретных врачей. Но самое печальное, что время для лечения уже было безвозвратно утеряно и нанесён стойкий и непоправимый вред здоровью в следствие попустительства главврача. Данный пациент потерял не только здоровье, но и работу, а на сегодняшний день он уже и вовсе не может обойтись без посторонней помощи…

Человеку всего 37 лет. В инвалидности получен отказ… В свою очередь, Надыргулов вновь проигнорировал выводы этих вышестоящих структур (Росздравнадзора РБ и ТФОМС РБ). В дальнейшем потерпевший пациент уже был вынужден написать обращение в правительство РБ. После проверки правительство РБ также нашло массу нарушений, но главврачу и это нипочём…

Обратите внимание на последний абзац документа, где сказано: «В связи с изложенным, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан поручено рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц». Этот документ также получен главврачом. Зачастую он отписывается в соцсетях с пометкой о том, что обращение гражданина будет якобы рассмотрено. Но практика показывает, что это лишь игра на публику.

Наш горожанин после очередного игнорирования своего заявления Надыргуловым был вынужден обратиться в прокуратуру, которая, естественно, приняла его сторону.

Р. S.: Надыргулов, чем платить штрафы, за выявленные нарушения в работе с пациентами, может, лучше всё-таки начать работать, а не имитировать работу? А на деньги, уплаченные в качестве штрафов, купили бы шприцы ну, или хотя бы бахилы для пациентов… Вы ведь наверняка не забываете получать зарплату? Тогда почему забываете об интересах пациентов?»

Автор этого сообщения не стал скрываться и подписался, это Анастасия Бугрякова:

«Здравствуйте. После того, как я своим комментарием поддержала автора поста о поликлинике про 105 каб.: https://vk.com/feed?section=comments&w=wall-89109..., сегодня мне поступил звонок от нашей родной поликлиники. Пригласили на беседу, они почему-то решили, что данный пост — мой. Но, уважаемые, у меня нет годовалого ребенка, и если бы я написала, то точно не анонимно. На поиски номера моего телефона нашли время, лучше бы за это время провели беседу со своими работниками, а не обвиняли меня во всем. Разберитесь сначала, прежде чем звонить. Делать меня крайней не надо».

«Бой за инвалидность»

Данный пост, датированный августом 2019 года, в комментариях не нуждается.

«В Уфе, напротив здания минздрава Башкирии, расположенного на Тукаева, 46, на одиночный пикет вышел 57-летний Сафуан Набиев. Напомним, в августе прошлого года мужчина также устраивал одиночные пикеты у администрации города Сибай. Набиев получил производственную травму, ранее в больнице Сибая ему установили металлоконструкции, но в Магнитогорске сделали реплантацию и обнаружили, что у мужчины сломано несколько позвонков. Нашлись множественные ошибки сибайских врачей-травматологов. Кстати, именно это и показало последнее заключение МРТ, которое Набиев планирует включить в пакет документов, чтобы снова начать бой за инвалидность.

Ранее он был выписан председателем ВК Бакировой Г.М. с больничного листа в Сибае и потерял все источники доходов из-за того, что просто физически не мог приступить к труду. И его единственной надеждой остаётся получение инвалидности, чтобы хоть как-то обеспечивать свою жизнь. К слову, допустившие ошибки врачи так и не были привлечены к ответственности. А на сегодня у этих докторов и вовсе своего рода «неприкосновенность», ибо они являются друзьями действующего главврача. Напомним, что те же самые врачи не были привлечены к ответственности, согласно письму премьер-министра правительства РБ Ленары Хакимовны Ивановой. Но это уже другой случай из 2019 года».

«Замкнутый круг»

Больше всего претензий в соцсетях сибайцы высказывали к регистратуре и общей системе записи к врачу. Вот только несколько наиболее характерных публикаций. Кстати, судя по всему, этот особо изощренный способ издевательств над пациентами, практикуется не только в Сибае.

«Только что пришла с поликлиники (запись датирована концом ноября 2019 года — ред.), без возмущения никак. Полгода лечусь у эндокринолога, в пятницу была у нее на приеме, взяла направления на анализы, сдала. Спрашиваю у эндокринолога: «Когда подойти за анализами?». Ответ: «Запишитесь на прием». Пошла в регистратуру записаться на прием. Простояла в очереди, отвечают: «Мы записать не можем, запись к эндокринологу только через терапевта, а что вас сам эндокринолог не мог записать на повторный прием?». Поднялась к эндокринологу, ответ: «Нет, не можем, только через терапевта». В итоге сегодня по записи к терапевту просидела два часа в очереди, чтобы он записал меня к эндокринологу повторно после анализов.

Скажите, наше руководство, зачем создавать искусственно очереди к терапевту, чтобы записаться к узким специалистам повторно? Если уже полгода ходишь к нему и проходишь лечение, диагноз поставлен. Сам терапевт тоже был в легком шоке от всего этого. Народу в очереди полно, все возмущаются, у терапевта хватает своих больных.

«Водили на приём ребёнка в детскую поликлинику (запись датирована декабрем 2019 года — ред.). У малыша на выходных поднялась высокая температура. Пока не буду указывать ФИО педиатра, но хочу сказать, если вы выбрали работу врача, то работайте. Просто врач продолжительное время (не менее 20 мин.) занималась выбором косметики у женщины-распространительницы. Ребёнок устал и изревелся, все были возмущены, но никто не захотел предъявлять в открытую свои претензии. Город маленький, и люди боятся, что при повторном обращении врачи будут относиться ещё хуже.

Ребёнок так и не был осмотрен надлежащим образом. На моё замечание в адрес педиатра она ответила, что может мне подсказать, где находится кабинет главврача. В общем, ей «барыбер», как и руководству больницы… Тем не менее, прошу руководство ЦГБ обратить внимание. Сейчас пишу заявление в минздрав. Надоел этот беспредел».

«Сейчас взорвусь. Это просто беспредел! Ночью стало плохо близкому человеку, случился уже третий приступ за 1,5 месяца (данная запись датирована началом марта 2020 года — ред.). Вызвали скорую в 3 часа ночи, и только после повторного звонка приехала машина в 03 час. 55 мин. Фельдшер, сделав укол, уехал, на просьбу оставить справку, подтверждающую, что я вызывала скорую, медик сказал, что им это делать запретили.

Сегодня, 9 марта, с утра поехали в поликлинику, дежурного врача нет! Обратились в приёмный покой, там бардак! Просидев 30 мин., уехали домой. С начала года добиваюсь, чтобы родственника положили в больницу. Человек похудел на 36 кг, возникли большие осложнения со здоровьем! Что творится в нашей больнице?! Или сразу напишите на своём сайте, кому давать взятку, чтобы наконец обратили внимание».

… Потом началась эпопея с коронавирусом. Ну, и «вишенка» на «сибайском медицинском торте»: в начале мая на городской свалке в Сибае были найдены пробирки с кровью, которые кто-то, судя по всему, решил таким образом «утилизировать». По данному факту, по нашим данным, должна проводиться проверка. Мы надеемся, что она ознакомится также и с мониторингом обращений граждан через соцсети и сделает долгожданные выводы.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров в прошлый четверг на совещании в правительстве пообещал в случае появления жалоб на оказание медпомощи пациентам с диагнозами, не связанными с коронавирусом, увольнять врачей, не считаясь с их заслугами. В это же самое время из Сибайской горбольницы как раз выписывали Ильдара Ишалина. Надеемся, что администрация Сибая, Росздравнадзор и другие инстанции, которые должны контролировать деятельность городской больницы, обратят внимание на сложившуюся ситуацию.