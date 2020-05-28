Радий Хабиров будет увольнять директоров школ, если дети выйдут из дома
Глава региона отметил, что в день последнего звонка на улицах скоплений школьников быть не должно.
Для школьников Башкирии 29 мая прозвенит последний школьный звонок. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса праздник пройдет в режиме онлайн. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что вся ответственность в этот день лежит на директорах школ.
— Сразу предупреждаю, что если я узнаю, что какой-то класс собрался и отмечал 29 мая - директор будет уволен. Они пусть знают, это их забота. Пусть школьники пожалеют своих директоров. Это не шутки все. я очень боюсь, что кто-то до конца не понял, — сказал Радий Хабиров.
В ближайшее время правительство Башкирии примет решение по поводу проведения ЕГЭ. До 8 июня министерство обрзование должно решить, в каком виде и порядке проводить экзамены. По словам Радия Хабирова, если будет нужно, в школах могут перестроить кабинеты.