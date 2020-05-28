«Пусть потерпят»: соцучреждения Башкирии по-прежнему будут закрыты на карантин

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на очередном оперативном заседании штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава Башкирии напомнил о шокирующей вспышке заболевания в психоневрологическом интернате Ростовской области, где коронавирус обнаружили у более чем 400 человек.

«Не дай Бог нам такое! Поэтому, пожалуйста, все социальные учреждения республики по-прежнему должны находиться на карантине, пусть потерпят, это вынужденная и необходимая мера. Понимаю, что это очень тяжело, но надо», - обратился Радий Хабиров к Ленаре Ивановой, министру труда и соцзащиты населения республики.

Напомним, что ранее вспышка коронавируса была также зарегистрирована в ПНИ Нефтекамска (55 человек). откуда инфекция буквально распространилась по всему городу, сделав его одним из лидеров городов Башкирии по числу заражений вместе с Уфой и Белебеем.