«Подбирается к нам»: в Башкирии чиновники начали заражаться коронавирусом
Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.
В Башкирии коронавирусом начали заболевать чиновники. Глава республики попросил своих сотрудников быть осторожнее и соблюдать все меры безопасности.
— Мы каждый день фиксируем рост заболевших. Вы обратили внимание, что, образно говоря, коронавирус подбирается и к нам с вами – членам управленческой команды. Мы фиксируем, что и наши сотрудники начинают болеть, поэтому прошу вас строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Потому что помимо ответственности перед собой, на нас и на вас лежит ответственность перед людьми, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что глава исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров попал на лечение в инфекционную больницу №4 после того, как у него нашли коронавирус. Сразу после этого все члены правительства Башкирии, включая главу региона, начали проводить оперативные совещания в режиме онлайн. Политика выписали с выздоровлением 18 мая 2020 года.