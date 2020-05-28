«Подбирается к нам»: в Башкирии чиновники начали заражаться коронавирусом

— Мы каждый день фиксируем рост заболевших. Вы обратили внимание, что, образно говоря, коронавирус подбирается и к нам с вами – членам управленческой команды. Мы фиксируем, что и наши сотрудники начинают болеть, поэтому прошу вас строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Потому что помимо ответственности перед собой, на нас и на вас лежит ответственность перед людьми, — сказал Радий Хабиров.