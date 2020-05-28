Почти 40% заболевших коронавирусом в Башкирии – жители от 26 до 50 лет

В Башкирии рассказали, в каком возрасте чаще всего заболевают коронавирусом. По данным на сегодняшний день, 28 мая, 39,9% пациентов с коронавирусом – люди в возрасте от 26 до 50 лет, и они составляют большинство. 24,3% заболевших – в возрасте 51-60 лет. 21,2% - доля заболевших в возрасте 61-80 лет. Старше 80 лет заболело чуть более 3%.