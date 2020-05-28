Почти 40% заболевших коронавирусом в Башкирии – жители от 26 до 50 лет
28 мая, 15:21ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Об этом рассказали на сегодняшнем брифинге в минздраве РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии рассказали, в каком возрасте чаще всего заболевают коронавирусом. По данным на сегодняшний день, 28 мая, 39,9% пациентов с коронавирусом – люди в возрасте от 26 до 50 лет, и они составляют большинство. 24,3% заболевших – в возрасте 51-60 лет. 21,2% - доля заболевших в возрасте 61-80 лет. Старше 80 лет заболело чуть более 3%.
Напомним, за прошедшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 79 человек. По данным министерства, состояние 50 пациентов расценивается как тяжелое.
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