Новую группу вахтовиков, прибывших из Якутии в Уфу, не стали отправлять на обсервацию
В Роспотребнадзоре изменили подход к встрече вахтовиков, возвращающихся в Башкирию с северных объектов.
139 вахтовиков, которые прибыли очередным рейсом авиакомпании «Якутия» в Уфу, не будут в обязательном порядке отправлять на обсервацию. Такое решение приняли представители Роспотребнадзора.
Напомним, жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, где произошла вспышка коронавируса,
Как сообщили в Роспотребнадзоре, все прибывшие данным рейсом пассажиры, имеют справки от отрицательных анализах на коронавирус. После прибытия в аэропорт у всех у них была е температура.
Этих вахтовиков решено не помещать в обсерватор при отсутствии показаний. При этом им рекомендовано пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях.
Ранее с Чаяндинского месторождения были вывезены 1591 человек, размещенные в обсерваторах на базе санаториев. Госпитализированы из них были 59 человек. У 565 вахтовиков карантин после прибытия из Якутии уже завершился. Завершить эвакуацию вахтовиков Чаяндинского месторождения планируется к 1 июня.
По ситуации на вчерашний день, в Башкирии было выявлено 2942 случая заражения коронавирусом, за сутки добавился 91 случай.