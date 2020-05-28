Новую группу вахтовиков, прибывших из Якутии в Уфу, не стали отправлять на обсервацию

139 вахтовиков, которые прибыли очередным рейсом авиакомпании «Якутия» в Уфу, не будут в обязательном порядке отправлять на обсервацию. Такое решение приняли представители Роспотребнадзора.

Напомним, жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, где произошла вспышка коронавируса,

Как сообщили в Роспотребнадзоре, все прибывшие данным рейсом пассажиры, имеют справки от отрицательных анализах на коронавирус. После прибытия в аэропорт у всех у них была е температура.

Этих вахтовиков решено не помещать в обсерватор при отсутствии показаний. При этом им рекомендовано пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях.

Ранее с Чаяндинского месторождения были вывезены 1591 человек, размещенные в обсерваторах на базе санаториев. Госпитализированы из них были 59 человек. У 565 вахтовиков карантин после прибытия из Якутии уже завершился. Завершить эвакуацию вахтовиков Чаяндинского месторождения планируется к 1 июня.