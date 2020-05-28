Медики из Башкирии попали в «Список памяти» погибших из-за коронавируса

«Список памяти» создан по инициативе общественников, его создали в честь погибших медицинских специалистов, погибших во время распространения коронавируса. Обе истории Mkset.ru рассказывал довольно подробно.

Напомним, 28-летний Наиль Саматов работал в Егорьевской центральной больнице, где трудился врачом-терапевтом. У Наиля диагностировали двустороннюю пневмонию еще в конце апреля. Осложнения были вызваны коронавирусной инфекцией. Наиля лечили в одной из больниц Москвы, он был в тяжелом состоянии. Несмотря на старания медиков спасти его не удалось. Молодой парень скончался 6 мая.

Елена Никонорова умерла в возрасте 56 лет, она работала в последнее время медсестрой в детской поликлинике, а потом во время разгара коронавируса ее перевели в приемный покой больницы, где она пробыла там всего три дня, которых, впрочем, хватило, чтобы заразиться, так как именно в тот период в стационаре Приютово наблюдался наплыв больных с подозрением на коронавирус. 3 апреля Елену положили в стационар в Приютово, а 13 апреля уже выписали домой. После этого она еще приходила в поликлинику и сдавала анализы. Терапевт поставила ей диагноз «острый бронхит». Так продолжалось до 26 апреля, когда состояние Елены резко ухудшилось. 27 апреля её госпитализировали. Компьютерный томограф определил острую двустороннюю пневмонию. Спасти женщину врачи уже не смогли. Напомним, мы уже подробно рассказывали ее историю.

На сегодняшний день в списке памяти 311 человек, внести нового человека в список можно, заполнив специальную форму обратной связи на сайте и, оставив контакты, чтобы была возможность уточнить информацию.