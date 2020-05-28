Фото: pxhere.com
Лишившихся дохода родителей предложили освободить от платы за детсад
28 мая, 16:25Общество
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить потерявших работу родителей от платы за детский сад.
Как пишет RT, общественник предложил освободить семью от необходимости платить за детсад, если двое или один из родителей в период с 31 марта по 31 мая потеряли работу.
Отмечается, что плату хотят отменить до конца 2020 года.
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