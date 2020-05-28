Лавров: запад запретил другим странам обращаться за помощью к России
28 мая, 14:52ОбществоФото: kremlin.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что некоторые государства используют пандемию коронавируса чтобы свести геополитические счеты. В связи с этим, по его мнению, они запрещают друг другу обращаться к России за помощью.
По его мнению, как отмечают “Известия”, страны должны объединяться, в то время как правительство многих стран пытается продвинуть свои интересы.
Лавров добавил, что некоторые государства не хотят снимать односторонние санкции, которые сказываются, прежде всего, на незащищенных гражданах. Он отметил, что пандемия выявила “дефицит гуманизма” среди стран, которые считают себя “моральными лидерами.
Глава МИД также напомнил, что Запад хотел свалить вину возникновения коронавируса на Китай, а также обвинить его в манипуляциях с гуманитарной помощью. По его мнению, такие заявления являются абсурдными.
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