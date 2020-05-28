Лавров: запад запретил другим странам обращаться за помощью к России

По его мнению, как отмечают “Известия”, страны должны объединяться, в то время как правительство многих стран пытается продвинуть свои интересы.

Лавров добавил, что некоторые государства не хотят снимать односторонние санкции, которые сказываются, прежде всего, на незащищенных гражданах. Он отметил, что пандемия выявила “дефицит гуманизма” среди стран, которые считают себя “моральными лидерами.