Коронавирус, но гостей ждем: госпиталь под Уфой откроют в торжественной обстановке

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в регионе.

По его словам, за всю новейшую историю Башкирии никогда не было, чтобы за 55 дней с нуля был построен такой крупный объект.

«Меня всегда смущало, что у нас в 43 медучреждениях сосредоточены больные коронавирусом, теперь же они будут аккумулированы в большей степени в инфекционном госпитале. В эту субботу у нас пройдет торжественное открытие. Не как всегда, конечно, период у нас ковидный, но госпиталь нам надо показать, представить, будут гости»

, - прокомментировал глава республики, однако не уточнил, кого именно имел ввиду.

Ранее официальной датой сдачи комплекса было 25 мая. Однако в это время, по словам первого вице-премьера правительства РБ Андрея Назарова, на объекте велись пуско-наладочные работы. Пациенты там появятся уже после торжественной церемонии открытия.

Новый госпиталь станет подразделением Республиканской клинической инфекционной больницы №4. При этом работать в нем будут не только сотрудники инфекционной клиники, но и медики из других лечебных учреждений. Это касается также и врачей анестезиологов-реаниматологов, которые будут задействованы в двух отделениях экстренной помощи тяжелым пациентам.

Все койки и боксы будут обеспечены подводкой кислорода в 100%, 100 палат смогут разместить одновременно до трех пациентов, при том, что будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемические нормы.