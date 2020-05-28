Количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось до 167
28 мая, 17:29ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За сутки в городе Санкт-Петербург было подтверждено еще девять летальных случаев в результате заражения коронавирусной инфекцией.
Также за прошедшие сутки у жителей города выявили 383 новых случая коронавируса.
Как сообщает Newia, общее количество инфицированных с начала эпидемии превысило 14,8 тысячи человек. Всего умерло 167 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Ленобласти за сутки число зараженных увеличилось на 51 и составило 2660 человек. Количество летальных исходов не изменилось – 11 с начала эпидемии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей