Количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось до 167

Также за прошедшие сутки у жителей города выявили 383 новых случая коронавируса.

Как сообщает Newia, общее количество инфицированных с начала эпидемии превысило 14,8 тысячи человек. Всего умерло 167 пациентов с коронавирусной инфекцией.