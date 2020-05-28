Каршеринг в Москве лишат возможности парковаться бесплатно

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Администрация Москвы на месяц отменит возможность для машин сервисов каршеринга парковаться бесплатно, если будут игнорироваться введенные в период карантина требования департамента транспорта. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Это касается требований по проверке у пассажиров цифровых пропусков, передаче ряда сведений в систему ЕРНИС и дезинфекции транспортных средств.
Как уточнили RNS в пресс-службе Департамента транспорта, сервисами каршеринга парковка оплачивается по договорам с городскими службами, в связи с чем парковка для пользователей на открытых улицах является бесплатной.
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