Каршеринг в Москве лишат возможности парковаться бесплатно

Это касается требований по проверке у пассажиров цифровых пропусков, передаче ряда сведений в систему ЕРНИС и дезинфекции транспортных средств.

Как уточнили RNS в пресс-службе Департамента транспорта, сервисами каршеринга парковка оплачивается по договорам с городскими службами, в связи с чем парковка для пользователей на открытых улицах является бесплатной.