Карантин по коронавирусу ввели еще в двух больницах Башкирии

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, карантин в центральных больницах ввели за последние два дня. Ограничительные мероприятия в Бижбулякской больнице начались 26 мая, в Туймазинской – 27 мая.

По информации надзорного органа, в настоящий момент в регионе на полном или частичном карантине находятся 13 медицинских учреждений. Например, в Кушнаренково, Стерлитамаке, Иглино, Баймаке, Белебее, Иглино, Дюртюлях и других муниципалитетах.