Карантин по коронавирусу ввели еще в двух больницах Башкирии
28 мая, 10:27ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Из-за распространения коронавируса ввели карантин в Туймазинской и Бижбулякской ЦРБ.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, карантин в центральных больницах ввели за последние два дня. Ограничительные мероприятия в Бижбулякской больнице начались 26 мая, в Туймазинской – 27 мая.
По информации надзорного органа, в настоящий момент в регионе на полном или частичном карантине находятся 13 медицинских учреждений. Например, в Кушнаренково, Стерлитамаке, Иглино, Баймаке, Белебее, Иглино, Дюртюлях и других муниципалитетах.
Часть больниц на карантине с конца апреля, но большинство закрыты с середины мая. Напомним, что вчера была выявлена новая коронавирусная инфекция у 2942 человек. В республике объявили затяжное плато.
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