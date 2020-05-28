Глава «Роснано» Чубайс передал ульяновские тесты на COVID-19 медикам Дагестана

Планируется, что всего в регион направят 50 тысяч тестов.

Тесты являются высокоточными, их произвели специалисты компании «ТестГен» из Ульяновска. Производство находится на базе наноцентра ULNANOTECH, входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ — ФИОП группы РОСНАНО. К поставке тестов присоединились представители фонда «Созидание» и Общероссийского народного фронта. Первая партия тестов была куплена на пожертвования работников РОСНАНО — это более 10 миллионов рублей. В планах РОСНАНО предоставить еще 30 тысяч тестов на COVID-19. Вся помощь финансируется из собственного благотворительного фонда компании.

Чубайс отметил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане сегодня одна из самых непростых по России. Поэтому в РОСНАНО было принято решение о поставке высокоточных тестов на COVID-19, сообщает rostovgazeta.ru.

Он отметил, что благодаря инновационным тестам за два часа можно сделать около 100 анализов в условиях стандартной ПЦР-лаборатории. В компании выразили надежду на то, что с помощью новых тестов заболеваемость в регионе будет остановлена.

Член Центрального штаба ОНФ и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отметила уникальность Дагестана. Она выразила теплые чувства по отношению к этому региону. Федермессер добавила, что, несмотря на болезнь, продолжала оказывать помощь детям и пожилым людям. По ее словам, ОНФ удалось договориться с РОСНАНО и «Созиданием», чтобы работать над улучшением ситуации вместе.