Глава минздрава Башкирии рассказал о профилактике коронавируса на примере вахтовиков

Сегодня, 26 мая, в ходе совещания в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал о профилактическом лечении, которое применяется по отношению к вахтовикам, прибывшим в последнее время с Чаяндинского месторождения из Якутии, где наблюдалась вспышка коронавирусной инфекции.

Напомним, число вахтовиков, прилетевших оттуда, существенно превысило тысячу человек, большинство из них были помещены на обсервацию и по истечении двух положенных недель отправились домой.

65 человек из них были госпитализированы, 51 - уже выписался.

Все люди, находившиеся на обсервации получали профилактическое лечение в виде интерферонов "Альфа" и "Бета", комплексов поливитаминов и противовирусных препаратов для снижения вирусной нагрузки на организм.

Перед выпиской каждый из них дважды сдал тест на коронавирус и был выписан после двух отрицательных результатов, а также рентгена грудной клетки.

Решено в дальнейшем больше не помещать прибывающих в Башкирию вахтовиков на обсервацию, сделав исключение только для тех, кто не пройдет входной температурный контроль в аэропорту или на вокзале.