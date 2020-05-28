Эксперты оценили уровень смертности от коронавируса в Башкирии

По информации экспертов, уровень летальности в Башкирии снизился до 0,6 процентов. Ранее уровень летальности пациентов с коронавирусом составлял 0,74%. В настоящий момент по смертности республика занимает десятое место, Неделю назад регион был на пятом месте по этому показателю.

По данным центра, в тройке лидеров регионов с летальностью Удмуртская республика, где показатель составляет 2%, затем Пермский край – 1,23% и Саратовская область – 1,17%.