Эксперты оценили уровень смертности от коронавируса в Башкирии
28 мая, 15:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о результатах исследования летальных исходов.
По информации экспертов, уровень летальности в Башкирии снизился до 0,6 процентов. Ранее уровень летальности пациентов с коронавирусом составлял 0,74%. В настоящий момент по смертности республика занимает десятое место, Неделю назад регион был на пятом месте по этому показателю.
По данным центра, в тройке лидеров регионов с летальностью Удмуртская республика, где показатель составляет 2%, затем Пермский край – 1,23% и Саратовская область – 1,17%.
Напомним, что статистика смертности снова замерла, о новых случаях гибели пациентов с коронавирусом не сообщается уже около недели. Последним, 18-м умершим была медсестра из Белеебея Елена Никонорова. Ее занесли в федеральный «Список памяти», погибших во время пандемии коронавируса врачей.
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