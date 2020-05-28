Депутаты Иркутска обеспокоены подтоплением частных домов

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На депутатских слушаниях в городской думе Иркутска обсуждалась проблема подтопления частного сектора. Главы профильных комитетов рассказали о текущей ситуации с паводками и принимаемых мерах.
Сейчас в Иркутске около десяти зон с угрозой подтопления, сообщает infox.ru. На них проживают примерно три тысячи горожан.
Докладчики пояснили, что администрация города отработала действия в случае возникновения паводков. Жителей подтопленных домов эвакуируют, им организуется подвоз продовольствия и медицинская помощь.
Помимо этого, в городе проводится ряд мероприятий по недопущению подтоплений - сооружение дамб, канав, заградительных валов и ливневок, чистка труб, отслеживание уровня воды в реках.
По мнению ряда депутатов, в этом году для решения проблемы подтоплений необходимо выделить средства из резервного фонда бюджета Иркутска. Многие присутствующие сошлись во мнении, что работа по данному направлению пока не является системной.
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