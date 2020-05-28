Депутаты Иркутска обеспокоены подтоплением частных домов

Сейчас в Иркутске около десяти зон с угрозой подтопления, сообщает infox.ru. На них проживают примерно три тысячи горожан.

Докладчики пояснили, что администрация города отработала действия в случае возникновения паводков. Жителей подтопленных домов эвакуируют, им организуется подвоз продовольствия и медицинская помощь.

Помимо этого, в городе проводится ряд мероприятий по недопущению подтоплений - сооружение дамб, канав, заградительных валов и ливневок, чистка труб, отслеживание уровня воды в реках.