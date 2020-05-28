Блогер из Уфы с 75% поражения легких рассказал о лечении в РКБ

Блогер из Уфы Константин Акаемов, известный многим как автор блога молодого папаши, рассказал, как проходит его лечение в РКБ имени Куватова, куда мужчина попал почти неделю назад.

Подозрение на коронавирус не подтвердилось, тест на COVID-19 у Константина отрицательный. Его диагноз – двусторонняя пневмония, которую выявил компьютерный томограф.

- Честно, не испугался что везут именно в РКБ, потому что на тот момент было плевать, лишь бы начали лечение, - рассказал молодой человек на своей странице в Instagram.

- Всего нас в палате 5 человек, все сюда загремели также в один день. Степень поражения легких у всех разная, но я же - крутой парень, поэтому тут у меня было самое обширное поражение - 75%, - храбрится пациент.

По его словам, отношение медперсонала пациентам очень хорошее: медсестры безотказно проводят процедуры, вызывают врача, если нужно. Все приветливые и общительные, готовы прийти на помощь. То есть ничего общего с теми «ужастиками», о которых СМИ писали всего месяц назад.

- Здесь все индивидуально, под каждого больного свои антибиотики, таблетки и дозировка лекарств. Все процедуры (типа измерения температуры, забор крови на анализы и т.д.) проводят по расписанию, иначе говоря, не «забивают» на больных. Я считаю, что с этой задачей персонал отлично справляется, и они реально заслуживают денежные компенсации. Хотя бы просто даже из-за ношения этих защитных костюмов. Врачи молодцы, реально трудятся, - уточнил Константин.

Больничное питание, как он выразился, «обычая пресная еда, но зато сытно и вдоволь». А вот больничный интерьер оставил желать лучшего. Очередной повод для вопросов к минздраву РБ.

- Я лежу на 5 этаже, состояние палат, мягко говоря, не очень. Ремонта здесь не было давно, мебель бы получше, и стены белыми сделать хотя бы. Сейчас здесь унылый желтоватый цвет, - так описал пациент свою палату. - Досуг бы сюда нормальный, ремонт свежий в палаты, поменять туалеты и кровати, а в целом довольно терпимо.

Напомним, название РКБ имени Куватова с конца марта, к сожалению, ассоциировалось у жителей Башкирии и других регионов России с понятием «рассадник коронавируса». 6 апреля клинику закрыли на карантин после установки посмертного диагноза «коронавирус» 80-летней женщине, умершей от инсульта. Вскоре персонал клиники обвинил свое руководство в игнорировании тревожных сигналов о распространении по больнице пневмонии и отказе делать пациентам и заболевшим медикам тесты на коронавирус.

Сотрудники РКБ заявили, что бить тревогу следовало еще в середине марта или даже раньше. Таким образом зараженные люди разъехались из РКБ почти по всей Башкирии и за ее пределы и стали там «нулевыми пациентами». Локализовать ситуацию с распространением коронавируса в РКБ врачам удалось с большим трудом. Следком продолжает доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ. Родственники троих пациентов, скончавшихся в РКБ от пневмонии, подали свои заявления с требованием привлечь виновных в халатности. Главврач РКБ уволилась по собственному желанию. Больница заработала в штатном режиме с 12 мая.

По ситуации на сегодня, 28 мая, число зараженных в Башкирии преодолело психологическую отметку в 3000 человек и достигло цифры 3021, за сутки прибавилось 79 инфицированных. Скончались 18 человек, выписаны за сутки 59 человек, всего из число составляет 1007 человек.