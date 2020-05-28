Блогер из Уфы с 75% поражения легких рассказал о лечении в РКБ
Уфимский блогер Константин Акаемов поделился впечатлениями о лечении от пневмонии, которое он проходит в РКБ имени Куватова. На протяжении последних полутора месяцев клиника находилась в центре событий, связанных с коронавирусом.
Блогер из Уфы Константин Акаемов, известный многим как автор блога молодого папаши, рассказал, как проходит его лечение в РКБ имени Куватова, куда мужчина попал почти неделю назад.
Подозрение на коронавирус не подтвердилось, тест на COVID-19 у Константина отрицательный. Его диагноз – двусторонняя пневмония, которую выявил компьютерный томограф.
- Честно, не испугался что везут именно в РКБ, потому что на тот момент было плевать, лишь бы начали лечение, - рассказал молодой человек на своей странице в Instagram.
- Всего нас в палате 5 человек, все сюда загремели также в один день. Степень поражения легких у всех разная, но я же - крутой парень, поэтому тут у меня было самое обширное поражение - 75%, - храбрится пациент.
По его словам, отношение медперсонала пациентам очень хорошее: медсестры безотказно проводят процедуры, вызывают врача, если нужно. Все приветливые и общительные, готовы прийти на помощь. То есть ничего общего с теми «ужастиками», о которых СМИ писали всего месяц назад.
- Здесь все индивидуально, под каждого больного свои антибиотики, таблетки и дозировка лекарств. Все процедуры (типа измерения температуры, забор крови на анализы и т.д.) проводят по расписанию, иначе говоря, не «забивают» на больных. Я считаю, что с этой задачей персонал отлично справляется, и они реально заслуживают денежные компенсации. Хотя бы просто даже из-за ношения этих защитных костюмов. Врачи молодцы, реально трудятся, - уточнил Константин.
Больничное питание, как он выразился, «обычая пресная еда, но зато сытно и вдоволь». А вот больничный интерьер оставил желать лучшего. Очередной повод для вопросов к минздраву РБ.
- Я лежу на 5 этаже, состояние палат, мягко говоря, не очень. Ремонта здесь не было давно, мебель бы получше, и стены белыми сделать хотя бы. Сейчас здесь унылый желтоватый цвет, - так описал пациент свою палату. - Досуг бы сюда нормальный, ремонт свежий в палаты, поменять туалеты и кровати, а в целом довольно терпимо.
Напомним, название РКБ имени Куватова с конца марта, к сожалению, ассоциировалось у жителей Башкирии и других регионов России с понятием «рассадник коронавируса». 6 апреля клинику закрыли на карантин после установки посмертного диагноза «коронавирус» 80-летней женщине, умершей от инсульта. Вскоре персонал клиники обвинил свое руководство в игнорировании тревожных сигналов о распространении по больнице пневмонии и отказе делать пациентам и заболевшим медикам тесты на коронавирус.
Сотрудники РКБ заявили, что бить тревогу следовало еще в середине марта или даже раньше. Таким образом зараженные люди разъехались из РКБ почти по всей Башкирии и за ее пределы и стали там «нулевыми пациентами». Локализовать ситуацию с распространением коронавируса в РКБ врачам удалось с большим трудом. Следком продолжает доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ. Родственники троих пациентов, скончавшихся в РКБ от пневмонии, подали свои заявления с требованием привлечь виновных в халатности. Главврач РКБ уволилась по собственному желанию. Больница заработала в штатном режиме с 12 мая.
По ситуации на сегодня, 28 мая, число зараженных в Башкирии преодолело психологическую отметку в 3000 человек и достигло цифры 3021, за сутки прибавилось 79 инфицированных. Скончались 18 человек, выписаны за сутки 59 человек, всего из число составляет 1007 человек.
Случаев внебольничной пневмонии, которой, судя по всему, болен Константин Акаемов и его сокоешники, в Башкирии зарегистрировано 7059,начиная с 15 марта. За минувшие сутки было госпитализировано еще 92 человека с таким диагнозом, выписаны после излечения за сутки 64 человека.