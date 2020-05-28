Баскетбольный сезон в США возобновят не раньше августа

Возобновление сезона в Национальной баскетбольной ассоциации состоится не раньше августа. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на информацию американских СМИ.

Ранее у руководства НБА были надежды возобновить чемпионат в июле, однако пока еще не удается утвердить даже рекомендации по возвращению команд к полноценным тренировкам. Очередные совещания по этому вопросу будут проводить 28 и 29 мая.