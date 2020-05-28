Баскетбольный сезон в США возобновят не раньше августа

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководство НБА и клубы продолжают дискуссии.
Возобновление сезона в Национальной баскетбольной ассоциации состоится не раньше августа. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на информацию американских СМИ.
Ранее у руководства НБА были надежды возобновить чемпионат в июле, однако пока еще не удается утвердить даже рекомендации по возвращению команд к полноценным тренировкам. Очередные совещания по этому вопросу будут проводить 28 и 29 мая.
Пока предпочтительным вариантом остается возобновление сезона на одной из площадок в знаменитом развлекательном парке Disney World в Орландо, штат Флорида.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса 11 марта.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей