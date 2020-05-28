Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе

Как сообщает газета “Известия”, Apple возьмут на себя работу по финансированию проекта, а также его производству. Paramount Pictures станут дистрибьюторами.

Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.

Ранее сам Скорсезе вел переговоры с Universal, Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer.