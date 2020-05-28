Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе

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Компания Apple совместно с Paramount Pictures начнет работу над кинокартиной режиссера Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны”.
Как сообщает газета “Известия”, Apple возьмут на себя работу по финансированию проекта, а также его производству. Paramount Pictures станут дистрибьюторами.
Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
Ранее сам Скорсезе вел переговоры с Universal, Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer.
“Убийцы цветочной луны” будет снят по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна. Сюжет фильма развернется в 20-х годах прошлого столетия. Ведущие роли в кинокартине уже распределены - их сыграют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
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