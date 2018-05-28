В МЧС Башкирии предупредили об усилении ветра

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Порывы ветра будут достигать 22 м/с.
28 мая на территории Башкирии ожидают усиления ветра до 17-22 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
В понедельник будет облачная погода с дождем и грозой. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с местами с порывами до 17-22 м/с. Днем температура воздуха составит +10+15°C, ночью опустится до +6+11°C.
Видимость на дорогах будет хорошая, без ухудшения.
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