В Башкирии УГНТУ стал лидером по трудоустроуйству и зарплате выпускников

О лучших вузах по показателям трудоустройства и заработной платы выпускников рассказали в Совете ректоров вузов республики. Мероприятие состоялось при участии премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, его заместителя Салавата Сагитова, представителей органов государственной власти республики, а также крупнейших предприятий и организаций.

С докладом на тему заработной платы выпускников вузов выступила председатель Комиссии по формированию контингента и содействию занятости обучающихся при Совете ректоров вузов Республики Башкортостан Ирина Хусаинова. Она озвучила данные мониторинга 2015 года, проведенного министерством образования и науки России.

Согласно этим данным первое место по зарплате выпускников занимает нефтяной университет (45 385 руб), на втором месте - Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ (34 387 руб), на третьем – медицинский университет (30 296 руб).

БАГСУ выделяется среди прочих университетов тем, что 7% выпускников становятся предпренимателями, тогда как в других вузах эта цифра составляет примерно 3%.