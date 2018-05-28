В Башкирии поздравили с 95-летием ветерана войны, участника взятия Берлина

Активисты движения "Волонтеры Победы" не первый раз в гостях у своего друга и товарища, с 2015 года, когда волонтеры познакомились с дедушкой Гумиром, их встречи стали регулярными, сообщили в движении.

Гумир Мухамедьянов живет в городе Октябрьский, он родился в 1923 году. Выписки из наградных листов ветерана были рассекречены в 2015 году Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации. И теперь можно узнать, за какие личные подвиги он был награжден медалью за Отвагу и орденом Красной звезды.

Вот цитаты из архивных записей:

"...В бою 6 июля 1943 года, находясь под минометным огнем врага, устранил 7 порывов линии связи, чем самым обеспечил бесперебойную связь и ведение огня артбатарей по наступающему врагу... За проявленное мужество и отвагу награжден медалью "За отвагу".

"...Во время боя 24 июня 1944 года, находясь на передовом наблюдательном пункте, обеспечил бесперебойную связь с батареей. Невзирая на сильный артиллерийский минометный огонь противника, рискуя жизнью, он исправил 18 порывов телефонной линии, чем самым способствовал бесперебойному ведению артогня во время артподготовки. В результате чего батарея выполнила поставленную боевую задачу... За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды".