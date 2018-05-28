Ученые из США создадут первый в мире сверхсветовой двигатель

Данное устройство позволит перемещать в пространстве космические корабли со скоростью, которая выше скорости света. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».

Доклад разведки Пентагона называется «Сверхсветовой двигатель, темная энергия и манипуляция иными измерениями». На документе отсутствует гриф: «Секретно». В то же время первоначально содержимое доклада не предназначалось для широкой общественности.

По мнению экспертов, сам факт публикации документа Пентагона говорит о том, что у ведомства есть свой интерес в изучении данного вопроса. Авторы доклада пишут, что люди постепенно подходят к разгадке секрета фоновой энергии Вселенной. Со временем ученые смогут получить «экзотическую материю». Последняя поможет людям понять механизм сверхбыстрого перемещения предметов в пространстве.