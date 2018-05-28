Собственникам сократят время выбора формы управления многоквартирным домом

Госдума в третьем чтении приняла предложенный парламентариями Башкирии проект федерального закона «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации». Согласно этому проекту, собственники многоквартирных домов должны определиться со способом управления домом в течение 6 месяцев. Ранее законом срок установлен больше - один год.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, собственники вправе сами определиться с управляющей компанией, создать ТСЖ или выбрать иную предусмотренную законом форму управления домом. Ранее существовала норма: если за год собственники не выбирают эту форму самостоятельно, то органы местного самоуправления объявляют открытый конкурс по отбору управляющей организации.

Практика показывает, что ввиду низкой активности населения чаще всего именно так и происходит. В тех же случаях, когда среди собственников жилья имеются инициативные граждане, вопрос с выбором управляющей компании или созданием ТСЖ решается ими довольно быстро, нередко еще на этапе строительства.

- Таким образом, в любом случае ждать целый год не имеет смысла, поскольку дом все это время не обслуживается, что повышает риск чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ. Срок в шесть месяцев более чем достаточен. Депутаты Госдумы оказались солидарны с нами в данном вопросе. Инициатива Государственного Собрания была оперативно рассмотрена в трех чтениях и, уверен, скоро обретет статус федерального закона, - прокомментировал Константин Толкачев.