На родине Мустая Карима прозвенел «Последний звонок»

«Последний звонок» прозвучал для выпускников 11-го и 9-го классов в родной деревне народного поэта Мустая Карима - деревне Кляшево Чишминского района. На этот раз праздник был особенно радостный, ведь на торжество приехала дочь классика башкирской литературы, руководитель Фонда имени Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова.

Она приехала с особенным подарком - книгами издательства «Китап» «Долгое-долгое детство» на двух языках - башкирском и русском (в переводе сына - Ильгиза Каримова).

Коллектив Кляшевской средней школы им. Мустая Карима очень постарался сделать праздник незабываемым. Сценарий был театрализованным, словно выпускники отправлялись в далекое плавание, а впереди были острова Детства, Первого учителя, Родителей.

И подростки читали стихи - благодарности своим наставникам, надежды, что они никогда не забудут свою школу и своих школьных друзей, свою родную деревню. Выступали родители, учителя, почетные гости.

Важные слова напутствия были сказаны директором школы Альбиной Мазитовной Кагармановой. Она возглавляет сельскую школу 7 лет, а её общий педагогический стаж - 31 год. Как известно, для сельских учителей школьники - это не просто ученики, это их родители, семья, а также большая надежда, что это и будущее села.

Такую же искреннюю надежду, что выпускники найдут свое призвание на родной земле, выразил и глава сельского поселения Аровский сельсовет Радмир Мусин.

Но самым трогательным, конечно же, было выступление Альфии Мустаевны. Как известно, повесть «Долгое-долгое детство» написана о родной деревне Кляшево, детском восприятии огромного мира. Альфия Мустаевна рассказала, что отец всегда с глубоким уважением относился к своей Родине, к своим односельчанам, любил приезжать сюда и всегда помогал, чем может.

- Очень хочется, чтоб вы были успешными, чтоб удачу поймали за хвост. Чтоб не забывали родную школу, которая носит имя Мустая Карима - и мне это очень важно. Самое главное, чтоб вы были настоящими людьми, а мы будем следить за вашими успехами. Не ошибитесь, выберите хорошую, правильную дорогу. От души желаю вам поступить туда, куда вы хотите, - взволнованно говорила Альфия Мустаевна.

Альфия Каримова передала выпускникам привезенные с собой книги. Каждая книга была именной и подписана дочерью писателя, благодаря которому деревня Кляшево и его жители навсегда вошли в историю мировой литературы.

Было символично, что в финале праздника прозвучал стих Мустая Карима «Птиц выпускаю из своей груди»:

Влюбленные! К вам соловей, неистов,

Рванулся - петь все ночи напролет.

Томящиеся врозь! Вам голубь чистый

К надеждам старым новые несет.

Отчаянных, и робких, и недужных

- Всех одарю я, всех вас птицы ждут...

Нет только ничего для равнодушных,

Пускай без птиц - как знают, так живут...

Все завершил. Покончил с мелочами,

И суета осталась позади...

И каждый день с рассветными лучами