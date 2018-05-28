ФБР нашло способ борьбы с компьютерным вирусом VPNFilter

Данный вирус уже атаковал компьютеры в более чем 50 государствах мира. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».

VPNFilter попадает в персональные компьютеры через такие сетевые устройства, как маршрутизаторы и сетевые накопители. Последние нужны пользователям для подключения к интернету.

В ФБР рекомендуют хозяевам сетевых устройств перезагружать их. Данное действие на некоторое время обезопасит Сеть от вредоносного ПО. Также пользователям необходимо выключить параметры удаленного управления. Нужно защитить устройство шифрованием и хорошим паролем при включении, а также периодически обновлять свое ПО.